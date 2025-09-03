Notfall im Bergwerk Kaliwerk in Zielitz: Unterwegs mit den Sanitätern in 1.000 Metern Tiefe

Im Kalibergwerk Zielitz arbeiten 1.400 Menschen unter Tage. Aber was passiert, wenn in einer Tiefe von 1.000 Metern ein Notfall geschieht? Dann kommt der Sanitätsdienst ins Spiel.