Notfall im Bergwerk Kaliwerk in Zielitz: Unterwegs mit den Sanitätern in 1.000 Metern Tiefe
Im Kalibergwerk Zielitz arbeiten 1.400 Menschen unter Tage. Aber was passiert, wenn in einer Tiefe von 1.000 Metern ein Notfall geschieht? Dann kommt der Sanitätsdienst ins Spiel.
Aktualisiert: 03.09.2025, 15:45
Die Sirene ertönt. Die Fahrt beginnt. Durch „Schacht 2“ rasen 92 Bergleute in die Grube runter: 700 Meter in zweieinhalb Minuten. Dunkle Wände rauschen vorbei. Die Erdschichten wechseln. Mit im Aufzug: Andy Görsch und Michael Heu.