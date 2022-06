Kann Sachsen-Anhalt vom E-Auto-Boom profitieren? 

Die Branche der Autozulieferer in Sachsen-Anhalt trifft sich zur 3. Automotive Konferenz in Barleben. Vielen steht ein tiefgreifender Wandel bevor.

Martin Sobczyk, Geschäftsführer von Krebs & Aulich in Wernigerode, mit einem neu entwickelten Elektromotor seiner Firma.

Barleben - Während bei den großen Autobauern durch die Umstellung auf Elektromobilität Jobverluste drohen, sehen sich einige Zuliefererbetriebe in Sachsen-Anhalt gut gewappnet. Auf der 3. Automotive Konferenz in Barleben präsentierten Firmen der Region am Dienstag ihre Zukunftsprojekte. Rund 75 Vertreter und Experten der Branche kamen im Innovations- und Gründerzentrum der Stadt im Landkreis Börde zusammen.