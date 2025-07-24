Bereits zum neunten Mal wurden die "Kulinarischen Sterne" verliehen – eine Auszeichnung für herausragende regionale Erzeugnisse aus Sachsen-Anhalt. Auch im Jahr 2025 präsentierten wieder viele Betriebe ihre Lebensmittel. Das sind die Sieger.

Die Straußenbratwurst vom Straußenhof Scholz gewann 2025 einen Kulinarischen Stern.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Heimat schmeckt vielseitig und überraschend raffiniert – das beweisen die Preisträger des Wettbewerbs "Kulinarisches Sachsen-Anhalt 2025" eindrucksvoll. Insgesamt 17 Produkte erhielten das begehrte Qualitätssiegel "Kulinarischer Stern".

Ausgezeichnet wurden unter anderem ein traditionelles Mürbeteiggebäck mit Kirschen und Schokolade, ein handwerklich hergestelltes Bärlauchbrot sowie ein samtiger Erdbeersmoothie.

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (v., M.) mit allen Preisträgern der Kulinarischen Sterne 2025 Foto: AMG

Im neunten Jahr des Wettbewerbs reichten 78 Betriebe aus dem ganzen Land 131 Produkte ein. Die unabhängige Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten aus Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Verbraucherschutz, prämierte die besten Erzeugnisse in 17 Kategorien – von Wein und Eis bis Brot und Honig.

Die Gewinner der "Kulinarischen Sterne" im Überblick:

Alkoholfreie Getränke: Erdbeersmoothie | Obsthof Zwicker GmbH & Co. KG | Jessen | Erdbeeren vom eigenen Feld und ein Hauch Vanille – ein Smoothie wie flüssige Marmelade

Erdbeersmoothie | Obsthof Zwicker GmbH & Co. KG | Jessen | Erdbeeren vom eigenen Feld und ein Hauch Vanille – ein Smoothie wie flüssige Marmelade Backwaren: Anhalter Kremschiffchen | Bäckerei Ramm | Schkopau OT Hohenweiden | Kirschen, Schokolade und Mürbeteig – ein süßes Gesamtkunstwerk mit Tradition

Anhalter Kremschiffchen | Bäckerei Ramm | Schkopau OT Hohenweiden | Kirschen, Schokolade und Mürbeteig – ein süßes Gesamtkunstwerk mit Tradition Brände: Lieblingsmensch Mango-Gin | Harzer Edelbrand Manufaktur | Timmenrode | Wacholder trifft Mango – ein Gin für Genießer und Lieblingsmenschen

Lieblingsmensch Mango-Gin | Harzer Edelbrand Manufaktur | Timmenrode | Wacholder trifft Mango – ein Gin für Genießer und Lieblingsmenschen Brot: Roggenmischbrot mit Bärlauch | Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt gGmbH | Hettstedt | Steinofenbrot mit milder Bärlauch-Note – gebacken im Inklusionsprojekt

Roggenmischbrot mit Bärlauch | Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt gGmbH | Hettstedt | Steinofenbrot mit milder Bärlauch-Note – gebacken im Inklusionsprojekt Brotaufstrich: SagenCraft Honig-Marzipan-Aufstrich | Harzer Streuobst – Stephan Koppelin | Hüttenrode | Gebirgshonig trifft geröstetes Lübecker Marzipan – ein märchenhafter Genuss

SagenCraft Honig-Marzipan-Aufstrich | Harzer Streuobst – Stephan Koppelin | Hüttenrode | Gebirgshonig trifft geröstetes Lübecker Marzipan – ein märchenhafter Genuss Eis: Frieda Frost Ice Cream – Vegane Schokolade | Manufacture de Gourmet GmbH | Sülzetal OT Langenweddingen | Veganes Eis mit belgischem Kakao und Leinsamenpaste – cremig, nachhaltig, überzeugend

Frieda Frost Ice Cream – Vegane Schokolade | Manufacture de Gourmet GmbH | Sülzetal OT Langenweddingen | Veganes Eis mit belgischem Kakao und Leinsamenpaste – cremig, nachhaltig, überzeugend Feinkost und Konserven: Hühnerfrikassee mit Gemüse | Hühnerhof Steuden | Teutschenthal OT Steuden | Zartes Huhn, feiner Spargel und Sahne – ein Löffel Kindheit

Hühnerfrikassee mit Gemüse | Hühnerhof Steuden | Teutschenthal OT Steuden | Zartes Huhn, feiner Spargel und Sahne – ein Löffel Kindheit Fleisch- und Wurstwaren, gegart: Straußenbratwurst | Straußenhof Scholz | Landsberg OT Stichelsdorf | Dunkles Straußenfleisch, veredelt mit Majoran – fettarm, eiweißreich und regional

Straußenbratwurst | Straußenhof Scholz | Landsberg OT Stichelsdorf | Dunkles Straußenfleisch, veredelt mit Majoran – fettarm, eiweißreich und regional Fleisch- und Wurstwaren, gereift: Entengold | Fleischerei Zaake GmbH | Zerbst/Anhalt | Gereifte Entenbrust mit Rauchnote und Zitronenpfeffer – handwerklich perfekt

Entengold | Fleischerei Zaake GmbH | Zerbst/Anhalt | Gereifte Entenbrust mit Rauchnote und Zitronenpfeffer – handwerklich perfekt Gewürze und Öle: Nullachtfünfzehn | Alexmenü GmbH & Co. KG | Magdeburg | Meersalz, Kristallsalz und Kräuter – ein Alleskönner mit Geschmack

Nullachtfünfzehn | Alexmenü GmbH & Co. KG | Magdeburg | Meersalz, Kristallsalz und Kräuter – ein Alleskönner mit Geschmack Honig: Sommerblüten-Honig mit Linde | Erlebnis- und Wanderimkerei Enrico Kretschmar | Osterwieck OT Hessen | Lindenblütenaroma in goldener Harzer Sommerfülle – kalt geschleudert und naturbelassen

Sommerblüten-Honig mit Linde | Erlebnis- und Wanderimkerei Enrico Kretschmar | Osterwieck OT Hessen | Lindenblütenaroma in goldener Harzer Sommerfülle – kalt geschleudert und naturbelassen Kaffee: Velvet Paw | Hallunken Kaffee & Spezialitäten GmbH | Halle (Saale) | seidig-weicher Specialty Coffee mit Noten von Schokolade, Zedernholz und Basilikum

Velvet Paw | Hallunken Kaffee & Spezialitäten GmbH | Halle (Saale) | seidig-weicher Specialty Coffee mit Noten von Schokolade, Zedernholz und Basilikum Liköre: Schnapsmarie Merlot Likörwein | Weinhaus Marie Hoffmann | Salzatal OT Höhnstedt | Frischer Merlot-Most und eigener Weinbrand – weich, tief und charmant

Schnapsmarie Merlot Likörwein | Weinhaus Marie Hoffmann | Salzatal OT Höhnstedt | Frischer Merlot-Most und eigener Weinbrand – weich, tief und charmant Molkereiprodukte: Bio-Schnittkäse Hausmarke Rauch | Bauer Freigeist GmbH | Gardelegen OT Wiepke | über Buchenholz geräuchert – würzig, komplex und handgemacht

Bio-Schnittkäse Hausmarke Rauch | Bauer Freigeist GmbH | Gardelegen OT Wiepke | über Buchenholz geräuchert – würzig, komplex und handgemacht Süßwaren und Snacks: Butter-Rotella | Friwi-Werk Stolberg Harz Witte OHG | Stolberg | Buttergebäck mit Karamell- und Rumnote – knusprig, makronenartig und regional verwurzelt

Butter-Rotella | Friwi-Werk Stolberg Harz Witte OHG | Stolberg | Buttergebäck mit Karamell- und Rumnote – knusprig, makronenartig und regional verwurzelt Wein und Sekt: Kellerkunst | Weinhaus Siegmund & Klingbeil GbR | Bad Bibra | Weißwein-Cuvée aus Silvaner, Riesling & Co. – französisch inspiriert, genial komponiert

Kellerkunst | Weinhaus Siegmund & Klingbeil GbR | Bad Bibra | Weißwein-Cuvée aus Silvaner, Riesling & Co. – französisch inspiriert, genial komponiert „Jurypreis“: Apfelchips | Obsthof Müller | Querfurt | knusprig, naturbelassen und preisgekrönt – eine fruchtige Verführung aus regionalem Obstanbau

„Kulinarische Sterne-Box“ ab September erhältlich

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, betonte: "Diese Produkte sind ein Aushängeschild für die kulinarische Vielfalt unseres Landes." Landwirtschaftsminister Sven Schulze ergänzte: "Regionale Erzeugnisse stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und Handwerkstradition."

Ab September erscheint wieder die beliebte „Kulinarische Sterne-Box“ mit ausgewählten Siegerprodukten – erhältlich unter www.anhaltshop24.de.

Weitere Infos zum Wettbewerb und den Teilnehmern: kulinarische-sterne.sachsen-anhalt.de

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Kooperation mit der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Ziel ist es, die Wertschätzung für die Land- und Ernährungswirtschaft zu fördern.