Ob auf dem Stadtfest in Magdeburg oder auf den Straßen von Halle – viele Frauen in Sachsen-Anhalt erleben Catcalling täglich. Während Betroffene sich mehr Schutz wünschen, spaltet die Frage nach einer möglichen Strafbarkeit die Politik. So könnte die Strafe aussehen.

Catcalling in Sachsen-Anhalt: Wie anzügliche Sprüche bald strafbar werden könnten

Magdeburg. - „Geiler Arsch“, „Na, meine Schnecke“ oder „Geile Beine, Kleine“ - Sprüche wie diese haben viele Frauen schon mindestens einmal gehört. Oft in Verbindung mit Griffen an den Po oder die Brüste und Pfiffen erleben diese Belästigung viele auf der Straße, meistens von Männern.