Der Schritt hat ihr Leben verändert: Ramona Minde entscheidet sich im Alter von 40 Jahren nochmal für eine neue Ausbildung - und hängt den Bürojob an den Nagel. Trotz finanzieller Einbußen bereut sie ihren Weg nicht.

Neustart mit 40: Nach sicherem Job in eine neue Ausbildung

Ramona Minde aus Jeggeleben ist die äteste Tischler Azubine in Sachsen-Anhalt

Rohrberg. - Hochkonzentriert sägt Ramona Minde einen langen Holzscheit. Für den Fensterrahmen, der daraus entstehen soll, muss sie millimetergenau arbeiten. So selbstbewusst, wie sie dabei wirkt, könnte man denken, die 40-Jährige sei eine langjährige Mitarbeiterin: Dabei ist sie gerade in ihrem zweiten Ausbildungsjahr als Tischlerin.