Das Unternehmen Meyer Burger hat seine Halbjahreszahlen vorgestellt. Was das Firmenergebnis für das Solarzellen-Werk in Thalheim bedeutet.

Thalheim - Das Solarunternehmen Meyer Burger hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um 70 Prozent auf etwa 97 Millionen Schweizer Franken (rund 101 Millionen Euro) gesteigert. Gleichzeitig stieg der Verlust auf etwa 43 Millionen Schweizer Franken (rund 45 Millionen Euro). Das gab das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gestern bei der Halbjahresbilanz bekannt. Meyer Burger hat auch ein Werk in Sachsen-Anhalt, im „Solar Valley“ in Bitterfeld-Wolfen.

Das Ergebnis führe dazu, dass Meyer Burger seinen Fokus bis auf Weiteres auf den Ausbau in den USA verlege, während die Expansion in Europa zurückgestellt werde. „Wenn die Marktbedingungen in Europa stimmen, geht es hier weiter“, kommentierte Anne Schneider, die Leiterin der Unternehmenskommunikation, gestern. Ursprünglich sollte zunächst der Standort in Sachsen-Anhalt, wo aktuell 350 Mitarbeiter Solarzellen herstellen, vergrößert werden. Die Maschinen dafür wanderten aber in die USA, wo hohe Fördersummen für die Solarindustrie und hohe Margen winken.

Das Unternehmen kritisiert die europäische Politik, die zulasse, dass Solarmodule aus China unter Herstellungskosten in Europa verkauft würden. „Europa wird von Billigmodulen aus China überflutet“, sagt Schneider dazu. Meyer Burger habe daraufhin die Preise senken müssen.

Dennoch will Meyer Burger langfristig auch in Deutschland und Europa expandieren, bestätigte Schneider gestern. In dieser Woche habe das Unternehmen bei der Bundesregierung offiziell Interesse an einer staatlichen Förderung bekundet. Der Antrag sieht den Aufbau einer 5-Gigawatt-Fertigung von Solarzellen und Solarmodulen in Deutschland vor, teilte Meyer Burger mit.

Erst vor einem Monat hatte sich Meyer Burger erfolgreich um 200 Millionen Euro Förderung von der Europäischen Union für ein 3,5-Gigawatt-Projekt beworben. Die Zahlen geben die jährliche Produktionskapazität an. Im ersten Halbjahr 2023 hat Meyer Burger in Deutschland Solarmodule im Umfang von 302 Megawatt produziert. Frühestens im nächsten Jahr könnte der Ausbau in Europa laut Meyer Burger weitergehen.