Die Landwirte in Sachsen-Anhalt sind wütend. Seitdem eine neue Düngeverordnung in Kraft getreten ist, gelten bedeutend mehr Flächen als nitratbelastet. Der sprunghafte Anstieg könnte gravierende finanzielle Folgen haben.

Stickstoffdünger: Bauern in Sachsen-Anhalt verzweifeln an Neuregelung

Paplitz - An einem diesigen Wintertag steuert Lars Behrendt seinen Traktor vom Sitz der Agrargenossenschaft am Rande des Dorfes Paplitz (Jerichower Land) über verschlungene Feldwege in Richtung Brandenburg. An der etwa zwei Minuten entfernten Landesgrenze bleibt der Landwirt demonstrativ stehen und steigt aus. „Willkommen in Absurdistan“, sagt er und lächelt gequält.