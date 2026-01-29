weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. 75 verletzte Polizisten: Nach Gewaltexzessen beim Fußballspiel: FCM lässt Konsequenzen offen

75 verletzte Polizisten Nach Gewaltexzessen beim Fußballspiel: FCM lässt Konsequenzen offen

Erst fünf Tage nach den Gewaltexzessen beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat sich der Verein am Donnerstagnachmittag zu einer umfassenderen Erklärung durchgerungen.

Von Michael Bock 29.01.2026, 18:32
Ein bei den Krawallen zerstörter Polizeihelm.
Ein bei den Krawallen zerstörter Polizeihelm. Foto: privat

Magdeburg - Erst fünf Tage nach den Gewaltexzessen beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden hat sich der Verein gestern zu einer umfassenderen Erklärung durchgerungen.