Video: Was tun bei Schulden? Wichtige Tipps von Magdeburger Schuldnerberatern 

Magdeburg - Es ist Anfang November. Monatsende und -anfang bedeutet für etwa 6,85 Millionen deutsche Bürger Segen und Fluch zugleich. Schwitzige Hände, Herzklopfen, dann der Blick auf das Bankkonto. Einerseits kommt das langersehnte Geld von Amt oder Arbeitgeber - kurzes Durchatmen. Andererseits bleibt der private Kontostand dennoch im Minus - zurück das flaue Gefühl. Leider lösen sich finanzielle Probleme nicht so einfach in Luft auf. Doch es gibt sie, die Wege in die Schuldenfreiheit.

Die Folgen der Pandemie wirken noch in ihrer vollen Intensität nach: Die Zahl der Betroffenen in finanzieller Not hat zugenommen, wie das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AGSBV) zeigt. Bei über zwei Dritteln der befragten Beratungsstellen erhöhte sich die Anzahl der Anfragen im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie.

Ursachen, Symptome und Lösungen - wie Betroffene endlich schuldenfrei werden, erklären uns die Schuldnerberater Susan Fritzsch und Jens Kutzler von der Schuldner- und Insolvenzberatung AWO Kreisverband e.V., einer durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt finanziell geförderten und anerkannten Insolvenzberatungsstelle.

"Am Besten keine Schulden machen", antwortet Susan Fritzsch auf die Frage, wie sich Geldsorgen vermeiden ließen. Doch die Finanzexpertin weiß natürlich: "Das ist leichter gesagt als getan in einer Gesellschaft, in der Verschuldung gewünscht bzw. notwendig ist um 'Wachstum' zu generieren und Unternehmen circa ein Drittel ihres Budgets dazu verwenden, uns zum Konsum zu verführen", ergänzt sie.

Natürlich raten die beiden Magdeburger Schuldnerberater grundsätzlich zu einem bewussten Umgang mit den eigenen finanziellen Ressourcen - die Umsetzung ist sicherlich nicht immer einfach - vor allem, wenn Krisen wie die Corona-Pandemie, die Auslöser für den Kampf um die eigene wirtschaftliche Existenz sind.

Die häufigsten Ursachen für eine Überschuldung

Die Gründe für eine Überschuldung sind vielfältig. Sie reichen von gescheiterter Selbstständigkeit über die unwirtschaftliche Haushaltsführung bis hin zur Trennung vom Partner. "Der häufigste Auslöser ist immer wieder die Arbeitslosigkeit. Der Wegfall von bis zu 40% des Lohneinkommens kann meistens nicht oder nur für eine kurze Zeit kompensiert werden, damit die Verbindlichkeiten weiterhin bedient werden können," erklärt Jens Kutzler.

"Daraufhin folgen dann meist Krankheit, Trennung, Scheidung, Tod des Partners und gescheiterte Selbstständigkeit", erklärt der Schuldnerberater weiter. Die Trennung vom Partner war beispielsweise die Ursache bei Sandra Strüber. Rund 75.000 Euro muss die alleinerziehende Mutter aus Hannover abbezahlen. Schulden, die ihr Ex-Partner verursacht hat, wie sie im Video erzählt.

Die ersten Schritte aus der Schuldenfalle

Doch wo nur anfangen? "Zunächst muss man sich einen Überblick über persönliche Einnahmen und Ausgaben sowie eine Übersicht aller Schulden verschaffen," so Susan Fritzsch. Daraufhin sollten sich Betroffene auf die Sicherung der eigenen Existenz konzentrieren. "Dazu gehören beispielsweise die Miet- und Stromzahlung, die Lebenshaltungskosten oder gar die Erhaltung der eigenen Arbeit", erklärt die Expertin von der AWO Schuldner- und Insolvenzberatung Magdeburg weiter. "Gleichzeitig wäre der Kontakt zu einer staatlich anerkannten Schuldnerberatung hilfreich. Hier existiert das Fachwissen, wie man in solch einer Situation am besten vorgehen kann", empfiehlt Jens Kutzler.

Lösungen bei Miet- und Energierückständen

Meist treiben Miet- und Energiekosten die Verschuldung noch an. Hier sollten Betroffene schnell handeln und auf alle Fälle mit dem Vermieter oder Stromversorger reden und gemeinsame Wege finden, wie die Rückstände ausgeglichen werden können. "Miet- und Energiezahlungen sollten immer Vorrang haben, da sonst Wohnungsverlust oder eine Sperrung der Versorgung droht", betont Susan Fritzsch.

Für Magdeburger Bürger bietet die Landeshauptstadt hier Hilfe an und vermittelt zwischen Verschuldeten und ihren Vertragspartnern. Bei Vorliegen entsprechender gesetzlicher Voraussetzungen kann auch darlehensweise die Übernahme von Miet- oder Energieschulden zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit oder vergleichbaren Notlagen erfolgen.

Umgang mit Geldstrafen und Gerichtsvollzieher

Wenn Geldstrafen nicht bezahlt werden können, droht Ersatzfreiheitsstrafe. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sollten Verschuldete umgehend mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufnehmen, um ihre Lage zu schildern. "In der Regel gibt es Möglichkeiten, die Strafe in Raten abzuzahlen oder als gemeinnützige Arbeitsstunden abzuleisten", so Jens Kutzler.

Laut Finanzexperte Kutzler droht die Erzwingungshaft, wenn der Gerichtsvollzieher die Abgabe der Vermögensauskunft verlangt und der Schuldner diese nicht abgibt, weil er einen angekündigten Termin unentschuldigt versäumt. "Hier kann der Gläubiger einen Haftbefehl beantragen, sodass man zwangsweise dem Gerichtsvollzieher vorgeführt werden könnte", erklärt er weiter.

Weg zu einem Schuldnerberater ist nicht peinlich

Wenn sich eine Situation bereits anbahnt, in der finanzielle Engpässe drohen bzw. man seine Schulden nicht mehr abbezahlen kann, dann sollte der Verschuldete sich auf den Weg zu einem Schuldnerberater machen. "Der Weg zum/zur Schuldnerberater*in würde insbesondere Sinn machen, bevor 'das Kind in den Brunnen gefallen ist'", betont Susan Fritzsch. Schämen müssen sich Betroffene dafür nicht und man solle auch keine Angst vor einer Privatinsolvenz haben. Besser sei eine frühe Abhilfe, so die Schuldnerberaterin weiter. Die AWO Schuldnerberatung ist kostenlos und streng vertraulich.

Doch wie erkennen Verschuldete einen guten Schuldnerberater? Laut Susan Fritzsch orientieren sich Professionelle an den: "Grundsätzen guter Schuldnerberatung, der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.. Da es an einer bundeseinheitlichen auskömmlichen Finanzierung der Schuldnerberatung fehlt, können in Magdeburg nur bestimmte Personengruppen die soziale Schuldnerberatung aufsuchen, erklärt die Finanzexpertin abschließend.