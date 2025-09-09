Seit einem Jahr verantwortet der Magdeburger Marco Schubert bei Audi den Vertrieb. Im Interview spricht er über seine Strategie heraus aus dem Absatz-Tief.

Wie ein Magdeburger die Audi-Verkäufe ankurbeln will

Autobauer Audi kämpft mit niedrigen Absatzzahlen. Im ersten Halbjahr 2025 gingen die Verkäufe um sechs Prozent zurück. Große Verluste gab es in China und Nordamerika. Robert Gruhne sprach mit Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, in welchen Ländern der gebürtige Magdeburger Potenzial sieht, seine Verbindungen in die Heimat und wohin das Geschäft mit E-Autos steuert.