Neuer Vorstand Marco Schubert Wie ein Magdeburger die Audi-Verkäufe ankurbeln will
Seit einem Jahr verantwortet der Magdeburger Marco Schubert bei Audi den Vertrieb. Im Interview spricht er über seine Strategie heraus aus dem Absatz-Tief.
Aktualisiert: 09.09.2025, 17:25
Autobauer Audi kämpft mit niedrigen Absatzzahlen. Im ersten Halbjahr 2025 gingen die Verkäufe um sechs Prozent zurück. Große Verluste gab es in China und Nordamerika. Robert Gruhne sprach mit Audi-Vertriebsvorstand Marco Schubert, in welchen Ländern der gebürtige Magdeburger Potenzial sieht, seine Verbindungen in die Heimat und wohin das Geschäft mit E-Autos steuert.