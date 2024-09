Magdeburg - Der gebürtige Magdeburger Marco Schubert ist neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Audi. Das hat der Aufsichtsrat des Autobauers entschieden. Schubert folgt auf Hildegard Wortmann, die den Vorstand dem Unternehmen zufolge auf eigenen Wunsch und in beiderseitigem Einvernehmen verlässt.

Schubert verfügt laut Mitteilung über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie, davon 20 Jahre bei Audi. Seit 2021 war er Leiter der Region Europa bei Porsche. Der 50-Jährige wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Zu den vier Ringen zurückzukehren – das fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen.“ Er freue sich darauf, „die größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte“ mit auf die Straße zu bringen.

Der CEO von Audi, Gernot Döllner, beschreibt Schubert als „ausgewiesenen operativen Vertriebsexperten“, der zudem breite Erfahrung mit verschiedenen Marken und Vertriebsregionen des Herstellers habe. Schubert arbeitete im VW-Konzern bereits als Vertriebschef für Audi in China und für Skoda in Asien und Übersee.