Interview über Ziele der CDU, die AfD und die Landtagswahl Sachsen-Anhalts Ex-Innenminister Stahlknecht spricht Klartext

Holger Stahlknecht war Innenminister (2011 – 2020) und CDU-Parteichef (2018 – 2020) in Sachsen-Anhalt. Seit 2002 ist der Jurist im Landtag. Zur Landtagswahl 2026 tritt der 60-Jährige nicht mehr an. Nicht wenige in der eigenen Partei und auch in der Bevölkerung hätten ihn gern als Spitzenkandidaten gesehen. Im Volksstimme-Interview spricht Stahlknecht Klartext.