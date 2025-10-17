weather regenschauer
  3. Interview über Ziele der CDU, die AfD und die Landtagswahl: Sachsen-Anhalts Ex-Innenminister Stahlknecht spricht Klartext

Holger Stahlknecht war Innenminister (2011 – 2020) und CDU-Parteichef (2018 – 2020) in Sachsen-Anhalt. Seit 2002 ist der Jurist im Landtag. Zur Landtagswahl 2026 tritt der 60-Jährige nicht mehr an. Nicht wenige in der eigenen Partei und auch in der Bevölkerung hätten ihn gern als Spitzenkandidaten gesehen. Im Volksstimme-Interview spricht Stahlknecht Klartext.

Von Michael Bock 17.10.2025, 16:07
Holger Stahlknecht (CDU, 60) sitzt aktuell noch für die CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt.Zudem arbetet er als Rechtsanwalt und ist Präsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt.
Magdeburg - Herr Stahlknecht, wie bewerten Sie die politische Stimmung in Deutschland?