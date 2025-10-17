Bundesverwaltungsgericht stärkt Rechte der Beitragszahler: Dann können ARD, ZDF und Deutschlandradio für mangelnde Vielfalt haftbar gemacht werden.

Klagen gegen ARD und ZDF sind möglich: Doch die Hürden bleiben groß

Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Rundfunkbeitrag: Klagen sind zulässig, aber schwierig.

Magdeburg - Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig entfacht in Sachsen-Anhalt die Debatte um ausgewogene Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu. Landes-Medienminister Rainer Robra (CDU) sprach von einer „Zäsur“. Was bedeutet das Urteil für Beitragszahler?