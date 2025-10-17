weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Rundfunkbeitrag: Bundesverwaltungsgericht hat Urteil gefällt

Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Rundfunkbeitrag Klagen gegen ARD und ZDF sind möglich: Doch die Hürden bleiben groß

Bundesverwaltungsgericht stärkt Rechte der Beitragszahler: Dann können ARD, ZDF und Deutschlandradio für mangelnde Vielfalt haftbar gemacht werden.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 17.10.2025, 18:30
Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Rundfunkbeitrag: Klagen sind zulässig, aber schwierig. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Magdeburg - Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig entfacht in Sachsen-Anhalt die Debatte um ausgewogene Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu. Landes-Medienminister Rainer Robra (CDU) sprach von einer „Zäsur“. Was bedeutet das Urteil für Beitragszahler?