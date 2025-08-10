Ostbundesländer abgekoppelt Sachsen-Anhalt ohne Bunker
Sachsen-Anhalts Innenministerin kristisiert den Bund für seine Inaktivität beim Bevölkerungsschutz. Was künftig für mehr Sicherheit getan werden muss.
10.08.2025, 18:00
Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es keine öffentlichen Schutzräume (Bunker). Und dieser Umstand, der viele Jahre lang als nicht relevant unter den Teppich gekehrt wurde, ploppt in einer Zeit, da der russische Krieg gegen die Ukraine fast vor Deutschlands Haustür stattfindet, wieder auf.