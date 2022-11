Sachsen-Anhalt steht vor dem Abschied vom Sargzwang

Der Volkstrauertag an diesem Sonntag ist einer von mehreren Tagen im November mit einer ernsten Bedeutung. An diesem Tag gedenken die Menschen der Kriegsopfer. Neben der Trauer soll der Volkstrauertag aber auch ein Symbol für Frieden und Versöhnung sein. Es folgen der Buß- und Bettag am kommenden Mittwoch sowie der darauffolgende Totensonntag. Dieser ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.

Foto: dpa