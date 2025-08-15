weather wolkig
  3. Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenmann Sven Schulze will bei der Landtagswahl alle 41 Wahlkreise holen

Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Sven Schulze, CDU-Landeschef und Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September 2026 vorgeschlagen. Die CDU-Landtagsfraktion hat sich dieser Empfehlung einstimmig angeschlossen. Die Entscheidung trifft ein Landesparteitag am 1. November.

Von Michael Bock Aktualisiert: 15.08.2025, 18:03
Wirtschaftsminister Sven Schulze ist von Ministerpräsident Reiner Haseloff als CDU-Spitzenkandidat vorgeschlagen worden.
Magdeburg - Herr Schulze, Ministerpräsident Haseloff hat Sie als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Wie groß sind die Fußstapfen, in die Sie treten?