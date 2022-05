„Wetten, dass ...?“: Sachsen-Anhalter zu Gast bei Thomas Gottschalk

Halle/MZ - Den Anruf beim ZDF machte Ralf Schüler gar nicht selbst. Ein Freund von ihm kontaktierte 1994 den Fernsehsender, um einen Beitrag für „Wetten, dass..?“ vorzuschlagen. Es war ein Kunststück von Ralf Schüler: In einem übergroßen, transparenten Luftballon platzierte er nach und nach mehrere Personen. „Ich dachte nicht, dass die solchen Blödsinn in ihrer Sendung haben wollen“, erinnert sich Schüler an den Anruf vor 27 Jahren. „Doch nachdem ich ein Video meines Auftritts zum Sender geschickt hatte, luden sie mich gleich zur nächsten Sendung ein.“

Ralf Schüler, der aus Dessau-Roßlau kommt und dort bei der Stadt arbeitet, ist einer der wenigen Menschen aus Sachsen-Anhalt, die der legendären Samstagabendshow nicht nur am Fernseher zusahen, sondern auch Teil von ihr waren. Von 1981 bis 2014 wurden 215 „Wetten, dass..?“-Sendungen aufgezeichnet. Am Samstag kommt eine weitere Folge hinzu. Das ZDF strahlt ein Revival des einstigen Straßenfegers aus, bei dem in Spitzenzeiten bis zu 20 Millionen Menschen einschalteten. In Nürnberg wird Dauermoderator Thomas Gottschalk die berühmten Worte sagen: „Topp, die Wette gilt!“

Ballon-Künstler Ralf Schüler zeigt einen Ausschnitt aus der Show, die 1994 in Köln stattfand. Thomas Ruttke

„Wetten, dass ...“-Familie

Diesen Satz hat Chu-Tan Cuong ziemlich häufig live gehört. Der vietnamesische Kampfkünstler und Atemtechnik-Coach, der in Halle lebt, muss am Telefon erst einmal zählen, wie oft er eigentlich bei „Wetten, dass..?“ dabei war. „Fünf Mal“, sagt er dann. „Direkt und indirekt.“ Was damit gemeint ist: Drei Mal war Cuong selbst Kandidat, einmal begleitete er seinen Bruder und einmal seinen Sohn, der bei der Kinderausgabe der Show teilnahm.

Eigentlich wollte ich ein Auto auf meinen Körper stellen und dann einen Luftballon aufblasen. Das war dem ZDF aber zu gefährlich. Chu-Tan Cuong, Kung-Fu-Großmeister

1995 trat der Kung-Fu-Großmeister erstmals auf. „Eigentlich wollte ich ein Auto auf meinen Körper stellen und dann einen Luftballon aufblasen“, erzählt Cuong. „Das war dem ZDF aber zu gefährlich.“ Etwas Leichteres musste her. Mit seinem Bruder tüftelte er einen Stunt aus, bei dem er durch das Anspannen seiner Bauchmuskeln eine Reisschüssel so fixierte, dass er anschließend über ein an der Schüssel befestigtes Seil ein Auto ziehen konnte. Die Wette gelang, Cuong gewann.

Mit dem Hubschrauber über die Messe

Schon beim nächsten Besuch 1997 wurde das ZDF etwas risikobereiter. Diesmal schob der Kampfsportler drei Autos mit einem Speer, dessen Spitze nur auf seiner Kehle auflag. Und 2000 dann kam die Reisschüssel erneut zum Einsatz. Am Bauch fixiert, war sie über ein Seil mit einem Hubschrauber verbunden. Und der Heli flog Cuong über die Messe Leipzig. „Erst danach habe ich erfahren, dass der Stunt den Sender 100.000 D-Mark gekostet hatte - einfach Wahnsinn.“

Enge Kiste: Ralf Schüler platzierte 1994 acht Personen in einem Ballon. picture-alliance / dpa

Weniger teuer, dafür eine der beliebtesten Wetten in 33 Jahren Sendung war die Ballon-Artistik von Ralf Schüler. Bei den beiden Best-of-Ausgaben der ZDF-Show wurde sie jeweils in die Top-10 gewählt. „Dabei wäre der Auftritt fast an meinem Team gescheitert“, erinnert sich Schüler. Mit dem TV-Sender hatte er ausgemacht, dass er in drei Minuten acht Personen im Ballon platzieren muss, um zu gewinnen. „Von meinen Freunden und Bekannten, die das schon oft gemacht hatten, wollte aber plötzlich keiner mehr.“ Nicht das Kunststück ließ sie zurückschrecken, sondern die große Bühne. „Die bekamen weiche Knie, ich konnte dann aber doch acht überzeugen, mitzumachen.“

Der Auftritt fand in Köln statt. Vier Tage vorher reiste Schüler mit seiner Mannschaft an. „Wir wohnten in einem sehr guten Hotel, und es wurde sich ausgezeichnet um uns gekümmert.“ Bei den Proben lief nicht immer alles glatt. Mehrmals platzte ein Ballon. „Das war auch meine größte Sorge für die TV-Sendung.“ Dort sei er dann aber voll fokussiert gewesen. „Ich stand mit meiner Ballonartistik ja zuvor bereits vor großem Publikum“, sagt Schüler. Routiniert ließ er Teammitglied um Teammitglied in der Kugel verschwinden. „Weil ich wusste, dass ich es schaffe, habe ich mir am Ende sogar noch etwas Zeit gelassen und es spannend gemacht.“

Thomas Gottschalk war unglaublich zugänglich, ohne jede Allüren. Ralf Schüler, Ballon-Künstler

Der Dessauer gewann seine Wette, was Model und Wettpatin Naomi Campbell zuvor nicht glaubte. „Sie ist mir auch abseits der Bühne als recht arrogant in Erinnerung“, sagt Schüler. Bei allen anderen Prominenten sei das aber nicht so gewesen. Schauspieler Willy Millowitsch habe die ganze Zeit zotige Witze erzählt, mit Michael Schumacher und Katharina Witt habe er sich ungezwungen unterhalten können. „Und Thomas Gottschalk war unglaublich zugänglich, ohne jede Allüren.“ Der Showmaster habe immer gesagt: „Ihr Kandidaten seid es, die die Sendung besonders machen.“

Foto mit Bill und Pamela

Ähnliches berichtet auch Chu-Tan Cuong. Von seinen „Wetten, dass..?“-Besuchen sind ihm viele Erinnerungen geblieben – und einige Fotos. „Etwa mit Bill Gates oder Pamela Anderson“, erzählt er. Überhaupt spielten Prominente bei der ZDF-Sendung immer eine große Rolle – auch als sie 2006 erstmals in Halle Station machte. Legendär ist die damalige Stadtwette. Bis zum Ende der Show sollten sich mindestens 40 hallesche Stadträte in einer umfunktionierten Sauna-Straßenbahn einfinden. Wettpate war Tatort-Kommissar Peter Sodann.

2006 lockte Peter Sodann 43 hallesche Stadträdte in die Sauna-Straßenbahn. picture-alliance/ dpa

Die Stadt hatte extra für die Wette zehn Mitarbeiter abgestellt, die sich die Ohren wundtelefonierten. Einer, den sie erreichten, war Rudenz Schramm. „Ich war damals bei einem Konzert der Höhner, machte mich aber gleich auf den Weg“, erinnert sich der Veranstaltungsmanager, der bis heute im Stadtrat sitzt. In einer Plastiktüte hatte er ein Handtuch dabei. „Vor Ort mussten wir uns an der Seite umziehen und dann ging es schon in die Bahn.“ Die füllte sich schnell, insgesamt 43 Stadträte kamen - die Wette wurde also gewonnen. Da Thomas Gottschalk aber wieder einmal überzog, mussten die Sieger lange in der Sauna verharren. „Ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde, was aber nicht störte, da es finnisches Bier gab und die Stimmung recht ausgelassen war“, sagt Schramm.

Noch drei weitere Male kam „Wetten, dass..?“ nach Halle. Zwei Mal wurde die Stadtwette gewonnen, einmal verloren. 2008 kamen nur 60 anstatt 100 Beatles-Doubles zu Gottschalk ins Studio. Auch Chu-Tan Cuong verlor seine letzte Wette, den Flug über die Leipziger Messe. „Von meinen Auftritten habe ich trotzdem sehr profitiert“, sagt der Vietnamese. Die Arbeit an den Stunts half ihm, seine Atemtechnik zu entwickeln, mit der er heute zum Beispiel Covid-Erkrankten hilft. Zudem luden Fernsehsender auf der ganzen Welt ihn ein. Für einen Guinnessbuch-Rekord reiste er sogar in die USA. Auch Ralf Schüler hatte mit seiner Ballon Nummer noch gut 300 Auftritte auf der ganzen Welt. Wie Cuong sagt er: „Es war ein großes Glück, bei ,Wetten, dass..?‘ dabei gewesen zu sein.“