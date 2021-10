Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf A9

Bitterfeld - Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 nahe Bitterfeld ist ein Mann schwer verletzt wurden. Der 79-Jährige fuhr in der Nacht zum Freitag in Richtung München ungebremst auf das Auto eines 34-Jährigen auf, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. In der Folge wurde das Auto des 79-Jährigen über alle drei Fahrspuren geschleudert, bevor es zum Stehen kam. Der 79-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 27.000 Euro.