Meterhohe Flammen schlagen bei diesem Großbrand in Ballenstedt in den Himmel. Es soll sich um Brandstiftung gehandelt haben. Foto: Thomas Schulz

Die Zahl der Brandstiftungen in Sachsen-Anhalt hat 2019 einen Höchststand erreicht. In mehreren Landkreisen gibt es Serientäter.

Magdeburg l Im Bereich Ballenstedt im Landkreis Harz summieren sich seit einiger Zeit die Bränden sehr auffällig. Zunächst begann es mit brennenden Holzstapeln und Feldern, später folgten Gartenlauben, Autos und Schuppen. Zuletzt ging das ehemalige Gummiwerk in Flammen auf.

Nach Polizeiangaben sind allein in diesem Bereich knapp 40 gelegte Feuer registriert worden. Ähnliche Häufungen, die auch Serien nahelegen, gibt es auch in Arneburg im Landkreis Stendal, im Bereich Pretzien und Plötzky und Egeln, Etgersleben (Salzlandkreis).

Laut Landeskriminalamt stieg die Zahl, Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer von 1572 auf 1762 im vergangenen Jahr. Der höchste Stand seit mindestens sechs Jahren. Nur knapp jede dritte Brandstiftung konnte im vergangenen Jahr aufgeklärt werden, bei Sachbeschädigungen durch Feuer war es nur jede fünfte.

