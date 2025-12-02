Prozess am Landgericht Stendal Ehefrau in der Liebeszelle erwürgt: Erst „Sexstöhnen“, dann tot
Der Fall sorgte für Schlagzeilen: In einer "Liebeszelle" der JVA Burg soll ein 38-jähriger Gefangener seine Ehefrau erwürgt haben. Am ersten Tag des Totschlagsprozesses vor der Schwurgerichtskammer in Stendal sagten Justizvollzugsbeamte aus. Der Angeklagte will sich später äußern
Aktualisiert: 02.12.2025, 15:36
Stendal/Burg - Die Anklage, verlesen durch Staatsanwältin Tessa Zachau, war kurz und knapp. Sie wirft Stephan A. vor, am 3. April dieses Jahres seine Ehefrau, mit der er sich im Burger Gefängnis in einer sogenannten Liebeszelle - im Justizdeutsch: „Raum für Langzeitbesuche“ - getroffen hatte, erwürgt zu haben. Nun begann der Prozess gegen den Mann.