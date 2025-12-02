Prozess am Landgericht Stendal Ehefrau in der Liebeszelle erwürgt: Erst „Sexstöhnen“, dann tot

Der Fall sorgte für Schlagzeilen: In einer "Liebeszelle" der JVA Burg soll ein 38-jähriger Gefangener seine Ehefrau erwürgt haben. Am ersten Tag des Totschlagsprozesses vor der Schwurgerichtskammer in Stendal sagten Justizvollzugsbeamte aus. Der Angeklagte will sich später äußern