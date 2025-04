Untersuchung zum Anschlag in Magdeburg ist der historisch größte Einsatz für Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt. In vier Monaten wurden etwa tausend Zeugen vernommen.

Noch in der Nacht läuft der größte Ermittlungs-Einsatz in der Landesgeschichte an. Der Beschuldigte Taleb A. tötete auf seiner Amokfahrt über den Magdeburger Weihnachtsmarkt sechs Menschen und verletzte 300 weitere, teils sehr schwer.

Magdeburg. - Als der 57-jährige Kriminaloberrat Thomas Beck noch in der Nacht zum, 21. Dezember aus seinem Heimatort im Altmarkkreis Salzwedel nach Magdeburg fährt, ahnt der Familienvater zwar, dass ihn ein außergewöhnlicher Einsatz bevorsteht. Doch erst rund vier Monate nach dem Anschlag von Taleb A. auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt steht auch fest: Es ist auch der historisch größte Fall des Landeskriminalamtes (LKA) in seiner Geschichte. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) meint sogar: „Es hat nach meiner Kenntnis bislang kaum so einen großen Fall in Deutschland gegeben, bei dem ein Landeskriminalamt allein die Ermittlungen geführt hat.“