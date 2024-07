Die Koalition in Sachsen-Anhalt streitet über den Umgang mit der AfD. Die Brandmauer gegen Rechts hat offenbar schon ein paar Löcher.

Die SPD-Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt, Juliane Kleemann und Andreas Schmidt.

Magdeburg - Der SPD-Landesvorstand um die Vorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt fordert mit einem Beschluss die CDU auf, die „Brandmauer gegen Rechts“ konsequent zu verteidigen. Kritisiert wird, dass in den zurückliegenden Tagen in einer Reihe von Fällen CDU-Fraktionen den AfD-Vertreter in die Präsidien von Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten gewählt hätten.