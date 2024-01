Marcel Heße (links) und Sven Beeckmann haben zusammen in Mageburg das Unternehmen„Mycrocast“ gegründet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Eines Abends saß Marcel Heße auf der Couch und schaute ein Fußballspiel. Er ärgerte sich maßlos. Nicht so sehr über die Leistung seines Vereins. Die ging in Ordnung. Stattdessen verleidete der Kommentator ihm den Abend. Viel zu schlecht ließ er Heßes Team wegkommen. Wäre es da nicht angebracht, über eine Alternative nachzudenken? Ein Live-Kommentar aus Fan-Sicht vielleicht? Ein bisschen emotionaler, subjektiver und packender könnte so eine Übertragung doch sein, dachte er sich. Mit etwas mehr Fantasie und einem ausgereifteren Konzept ließe sich daraus sogar eine Geschäftsidee stricken, kam dem Magdeburger ein weiterer Gedanke.