Landtag „Stolz-Pass“ und „Straße des Deutschen Reiches“? Warum die AfD in Sachsen-Anhalt mit Vorstoß scheitert

Die AfD-Landtagsfraktion will die Werbekampagne des Landes von „#moderndenken“ in „#deutschdenken“ ändern. Im Landtag lehnten das am Mittwoch alle anderen Fraktionen ab.