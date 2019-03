Aufgrund von Sturmtief "Bennet" mussten unter anderem Autobahnen in Sachsen-Anhalt vorübergehend gesperrt werden.

Querfurt (dpa/jl) l Das Sturmtief "Bennet" hat in Sachsen-Anhalt zu einigen Behinderungen geführt. So wehte es auf der Autobahn 38 zwischen Eisleben und Querfurt am Montagmittag kurz hintereinander in jede Fahrtrichtung jeweils einen Lastwagen um, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Während der Verkehr in Richtung Halle zumindest über den Standstreifen an dem umgekippten Fahrzeug vorbeigeleitet wurde, musste die A 38 in der Gegenrichtung gesperrt werden. Letzte freie Ausfahrt ist Querfurt, hieß es. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, war zunächst nicht abzusehen.

Auch auf der Autobahn 14 bei Plötzkau blockierte ein umgewehter Lastwagen zwischenzeitlich den Verkehr. Im ganzen Land war die Feuerwehr im Einsatz, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu räumen. Die Behörden warnten davor, dass es bis in die späten Abendstunden zu weiteren Sturmschäden kommen könnte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand.

Der Wetterdienst hatte vor allem im Harz vor Sturm und schweren Gewittern gewarnt. Die Schmalspurbahn hat den Betrieb zum Brocken eingestellt.

Auf der Ortsumfahrung bei Stendal ist zwischen den Abfahrten Tangermünder Chaussee und Arnimer Damm ein Lkw-Zug von einer heftigen Windböe erfasst und umgeworfen wurden. Der Lkw war in Richtung Wittenberge unterwegs, als ihn die Böe kurz vor der Eisenbahnbrücke traf. Der Anhänger kippte nach rechts in den Graben, der Lkw blieb auf der Fahrbahn auf den Rädern stehen. Der Anhänger wurde geborgen und aufgerichtet, die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Bergung gesperrt werden.