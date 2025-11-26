Entscheidung des Oberlandesgerichts in Naumburg Sturz eines Fahrradfahrers
Ein 66-Jähriger war 2024 auf einem Radweg in Magdeburg in den Ast einer Hecke gefahren und hatte sich verletzt. Er klagte gegen die Stadt bis zum OLG.
26.11.2025, 18:00
Magdeburg/Naumburg - Der 7. Senat des Oberlandesgerichts Sachsen-Anhalt in Naumburg hat ein Urteil des Landgerichts Magdeburg bestätigt, das Ende Juli entschieden hat, das einem 66 Jahre alten Kläger weder Schmerzensgeld noch Schadensersatz (2.424,07 Euro) von der Stadt Magdeburg zusteht.