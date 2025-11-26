Angriff auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg „Angst ist enorm gestiegen“ - Migranten berichten von Anfeindungen nach Anschlag
Fast ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ziehen Migrantenverbände Bilanz: Welche Anfeindungen es seit dem 20. Dezember 2024 gegeben hat und welche Folgen das hat.
Aktualisiert: 26.11.2025, 18:21
Magdeburg - „Lasst den Weihnachtsmarkt in Ruhe!“ – „Ihr seid diejenigen, die in unsere Märkte mit Autos reinfahren!“ – „Terroristen!“ – Online-Kommentare wie diese erhält Fares Saleh Aga ständig, seitdem er auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt Falafel verkauft.