Ein ganzes Bienenvolk hat in Stendal ein Auto überfallen. In Magdeburg gibt es neue Corona-Fälle.

Bienen überfallen ein Auto

In Stendal hat einen Bienenvolk samt Königin ein Auto in Beschlag genommern. Ein Imker wurde alarmiert und konnte die fleißigen Honigproduzenten retten. „Den Bienen geht‘s gut“, versichert der Imker. Sie würden viel umherfliegen und fleißig in ihrem neuen Wabenstock bauen, um Honig zu produzieren.

Neue Corona-Fälle

In Sachsen-Anhalt werden weiterhin wenige neue Coronavirus-Infektionen bekannt. Von Dienstag- zum Mittwochvormittag wurden sieben neue Fälle gemeldet, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Sechs davon in Magdeburg.

Misshandelter Hund gerettet

Ein vernachlässigter Hund konnte aus einer völlig verdreckten Wohnung gerettet werden. Im Magdeburger Stadtteil Alt Salbke fanden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Ordnungsamtes das Tier. Der Hund war stark abgemagert, wies mehrere Verletzungen auf und wurde nicht artgerecht gehalten.

Autos stehen in Flammen

Auf dem Gelände eines Autohauses in Magdeburg ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei brannten zwei Autos. Nach ersten Informationen griff das Feuer von einem Auto auf ein zweites Fahrzeug über. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Ob es sich um einen Defekt oder Brandstiftung handelt, wird die Polizei nun ermitteln.