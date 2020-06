Corona breitet sich weiter in Magdeburg aus. Europol ermittelt gegen einen Drogenring aus Staßfurt.

Corona in Magdeburg

Die Corona-Fälle nehmen wieder zu. Das Magdeburger Gesundheitsamt hat mitgeteilt, dass fünf weitere Schulen im Stadtgebiet vorerst wieder geschlossen werden. Grund dafür sind die neu aufgetretenen Fälle von Coronainfektionen. Man habe sich zu diesem Schritt entschlossen, da die Infektionsketten nicht vollständig nachzuvollziehen sind, teilte das Gesundheitsamt mit. Das städtische Klinikum Magdeburg schränkt aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens die Besuchsregelungen ab sofort wieder drastisch ein. Hintergrund ist, dass die am Donnerstag, 11. Juni, verstorbene Frau in der Notaufnahme des Klinikums aufgenommen worden war.

Angst vor Katzenhasser

Seit dem Fund einer toten Katze im Karpfenteich sind Tierfreunde in Harsleben beunruhigt. Immer wieder kursieren im Ort Geschichten von vermissten und plötzlich abhandengekommenen Katzen, wie die Anwohnerin Kerstin Nagel der Volksstimme berichtet.

Rückerstattung der FCM-Tickets

Fans des 1. FC Magdeburg, die eine Erstattung des Eintrittspreises bereits erworbener Tickets anstreben, sollen dazu ab dem kommenden Donnerstag die Möglichkeit erhalten.

Drogenring in Staßfurt

Am Mittwoch stand der Kontaktmann der internationalen albanischen Drogenmafia und den Inhabern der Spielothek in Staßfurt vor Gericht. Während die 25 Bandenmitglieder nach Belgien ausgeliefert wurden und dort laut Antwerpener Gericht im Gefängnis auf ihren Prozess warten. Laut Europol organisierte der Kopf der Bande von dort aus den Drogenhandel zwischen Südamerika und Europa, der Kontaktmann spielte eher eine Nebenrolle. Der Angeklagte räumte seine Mitwirkung am Aufbau der Plantage in der Spielothek in Staßfurt ein. Bei der Razzia im Februar fanden die Ermittler immerhin 2158 Cannabis-Pflanzen.