Lukas Weihrauch zeigt auf TikTok, wie Bahnfahrer durch Split Ticketing massiv sparen können – nicht nur auf der Strecke Magdeburg–Oldenburg. Doch die Methode birgt Risiken.

Mit Split Ticketing lässt sich für Kunden der Deutschen Bahn zum Teil viel Geld sparen. Doch die Methode birgt Risiken.

Magdeburg. - „Hallo Internet“ begrüßt Lukas Weihrauch, Medieninformatiker aus Magdeburg, seine Zuschauer auf YouTube und bei TikTok. Was er in den darauffolgenden knapp neun Minuten zeigt, sorgt für Diskussionen. Denn: Mit einem einfachen Trick, spart er bei einer Fahrt mit der Deutschen Bahn von Magdeburg nach Oldenburg über 70 Euro. Und auch auf anderen Strecken ist dank der Split-Ticketing-Methode eine ähnliche Ersparnis möglich.