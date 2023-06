Entwurzelte Bäume, volle Keller: Unwetter sorgt für schwere Schäden in Sachsen-Anhalt

Bereits Tage zuvor kündigte der Deutsche Wetterdienst schwere Gewitter für Sachsen-Anhalt am Donnerstag an. Das Unwetter hat im Land zahlreiche Schäden hinterlassen, die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz.

Gewitter und Regen haben am Donnerstag in Sachsen-Anhalt erhebliche Schäden hinterlassen.

Magdeburg/DUR/dpa - Über Sachsen-Anhalt brodelt es schon seit Tagen. Immer wieder kommt es regional zu starken Gewittern mit Regen. Der Deutsche Wetterdienst sagte jedoch vor allem für den Donnerstag heftige Unwetter vorher, die ab dem Nachmittag über das Land zogen.

Unwetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Starkregen sorgen für zahlreiche Rettungseinsätze

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Sachsen-Anhalt auf Trab gehalten. Menschen wurden nicht verletzt, wie mehrere Sprecher der Polizei in Sachsen-Anhalt am Freitag berichteten.

Unwetter in Magdeburg: Bäume entwurzelt, Autobahn gesperrt, Zoo geschlossen

In Magdeburg gab es für die Polizei etwa 20 Einsätze, vor allem im Norden wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Die Autobahn 36 war von 19 bis 3 Uhr morgens gesperrt, weil Wasser zu hoch auf der Straße stand.

Im Magdeburger Zoo hat das Unwetter ein Tiergehege zerstört, der Zoo bleibt desßhalb am Freitag geschlossen.

Dachstuhlbrand im Kreis Stendal nach Blitzeinschlag

In Havelberg (Landkreis Stendal) schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie die Polizei Stendal mitteilte. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Die Polizei sicherte außerdem einen Baum ab, der auf die Bundesstraße 1 gefallen war.

Volle Keller, umgestürzte Bäume: Feuerwehr Dessau-Roßlau zeitweilig nicht erreichbar

In Dessau-Roßlau war die Feuerwehr zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen wegen zahlreicher Anrufe. Auch hier stürzten Bäume um und liefen Keller voll. Die Feuerwehr spricht von knapp 20 Einsätzen in der Nacht.

Starkregen setzt Saalplatz in Bernburg unter Wasser

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in Bernburg am Donnerstagabend mehrere Straßen unter Wasser gesetzt und für Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war unter anderem der Saalplatz.

Unwetter tobt im Harz: Regen flutet Keller

Im Landkreis Harz gab es durch das Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Die Integrierte Leitstelle Harz sprach am Donnerstagabend von unzähligen Einsätzen, eine genaue Zahl konnte sie zunächst nicht nennen.

Weiterer Einsatzschwerpunkt neben den vollgelaufenen Kellern seien Bäume auf Straßen. Ein dpa-Reporter berichtete außerdem von Überflutungen, unter anderem in Blankenburg.