Bereits Tage zuvor kündigte der Deutsche Wetterdienst schwere Gewitter für Sachsen-Anhalt am Donnerstag an. Das Unwetter hat im Land zahlreiche Schäden hinterlassen, die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz.

Entwurzelte Bäume, volle Keller: Welche Schäden das Unwetter in Sachsen-Anhalt angerichtet hat

Wie hier in Blankenburg im Harz hat das Unwetter vielerorts in Sachsen-Anhalt für Überschwemmungen gesorgt.

Magdeburg/DUR/dpa - Schwere Gewitter mit Starkregen sind am Donnerstag über Sachsen-Anhalt gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hatte großflächig vor Unwetter gewarnt. Das Extremwetter sorgte für zahlreiche Schäden.

Unwetter in Sachsen-Anhalt: Gewitter und Starkregen sorgen für zahlreiche Rettungseinsätze

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller haben Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Sachsen-Anhalt auf Trab gehalten. Menschen wurden nicht verletzt, wie mehrere Sprecher der Polizei in Sachsen-Anhalt am Freitag berichteten.

Schlammlawinen im Bodetal und gesperrte Straßen in Thale

Die Schäden, die Tief "Lambert" im Harz hinterlassen hat, werden am Freitag offensichtlich. Thale - neben Blankenburg Schwerpunkt des Unwetters - sei in der Nacht ähnlich schwer getroffen worden wie im September 2022, berichtet Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Mehrere Straßen sind gesperrt. Die Aufräumarbeiten könnten bis zu eine Woche dauern.

Hauswand rutscht weg: Unwetter sorgt für Schäden in Aschersleben und Umgebung

Das Unwetter am Donnerstag hat auch in Aschersleben und Umgebung für Schäden gesorgt. In Frose brach eine Lehmmauer ein und fiel auf das Auto eines Nachbarn. Auch sonst gab es zahlreiche Einsätze für die Rettungskräfte

Unwetter sorgen für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume in der Börde

Im Landkreis Börde haben in der Nacht zu Freitag Unwetter getobt und für etliche Einsätze gesorgt. Im Sülzetal stand ein Unternehmen unter Wasser, in Flechtingen gab es umgestürzte Bäume, in Kroppenstedt eine Schlammlawine.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Unwetter im Kreis Anhalt-Bitterfeld

Durch die Integrierte Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurden bis heute früh (7.30 Uhr) insgesamt 117 unwetterbedingte Feuerwehreinsätze dokumentiert.

Neben vollgelaufene Keller und überflutete Straßen mussten durch die Feuerwehren umgestürzte Bäume beseitigt werden. Größere Einsätze gab es Bitterfeld-Wolfen, Aken (Elbe) und Zerbst/Anhalt.

Unwetter: Tief „Lambert“ sorgt für 50 Einsätze im Salzlandkreis bei Starkregen

Das schwere Unwetter am Donnerstagabend zog auch durch den Salzlandkreis. Die Feuerwehren mussten überall ausrücken. Glücklicherweise gab es jedoch kaum größere Vorfälle.

Unwetter in Magdeburg: Umgestürzte Bäume halten Feuerwehr in Atem

In Magdeburg gab es für die Polizei etwa 20 Einsätze, vor allem im Norden wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Außerdem sind zahlreiche Straßen in Magdeburg und die Autobahn A14 zwischen Halle und Magdeburg bei Schönebeck stark verschmutzt.

Dachstuhlbrand im Kreis Stendal nach Blitzeinschlag

In Havelberg (Landkreis Stendal) schlug ein Blitz in ein Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand, wie die Polizei Stendal mitteilte. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro. Die Polizei sicherte außerdem einen Baum ab, der auf die Bundesstraße 1 gefallen war.

Volle Keller, umgestürzte Bäume: Feuerwehr Dessau-Roßlau zeitweilig nicht erreichbar

Das Unwetter hat auch in Dessau-Roßlau Schäden hinterlassen. Wegen überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen musste die Feuerwehr 29 Mal ausrücken.

Starkregen setzt Saalplatz in Bernburg unter Wasser

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in Bernburg am Donnerstagabend mehrere Straßen unter Wasser gesetzt und für Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders betroffen war unter anderem der Saalplatz.

Unwetter tobt im Harz: Starkregen und Hagel halten Einsatzkräfte in Atem

Im Landkreis Harz gab es durch das Unwetter zahlreiche vollgelaufene Keller. Insgesamt 228 Einsätze, wie der Landkreis unter Berufung auf die Integrierte Rettungsleitstelle (ILS) am Freitag mitteilte. Schwerpunkte waren die Städte Blankenburg, Halberstadt, Oberharz am Brocken, Osterwieck, Thale und Wernigerode.

Unwetter im Jerichower Land: Keine Einsätze für die Feuerwehr in Burg

In Burg gab es keinen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Burg, wie Wehrleiter Jens Wiedemann auf Nachfrage sagte. Kurios: Zum ersten Mal seit langer Zeit habe man zwei Tage am Stück keinen Einsatz gehabt, obwohl eine Unwetterwarnung vorlag. Ruhig war es auch in Gommern, Möser und Biederitz.

In Möckern rückte die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aus, drei Bäumen waren umgestürzt und ein Keller war vollgelaufen. Auf der Bahnstrecke Braunschweig-Burg kommt es zu Verspätungen - ein Baum muss aus dem Gleisbereich entfernt werden.

Mansfeld-Südharz bleibt von Unwetter verschont

Mansfeld-Südharz ist in der Nacht zu Freitag vom Unwetter verschont geblieben.

„Wir haben noch mal Glück gehabt, es hat keine größeren Schäden gegeben“, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Freitagmorgen. Auch Feuerwehren hätten im gesamten Kreisgebiet nicht ausrücken müssen.