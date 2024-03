Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Sexismus in der DDR – wo Gleichberechtigung großgeschrieben wurde? Genau mit diesem Thema hat sich die gebürtig aus Quedlinburg stammende und in Köln aufgewachsene Historikerin Henrike Voigtländer beschäftigt. Ihre Promotionsarbeit zum Thema „Sexismus im Betrieb. Geschlecht und Herrschaft in der DDR-Industrie“, die in Buchform erschienen ist (Ch. Links Verlag, 472 Seiten, 35 Euro), verfasste die 36-Jährige am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden. Antonie Städter hat mit Henrike Voigtländer über „fürsorglichen“ Sexismus, Nackte in Brigadezeitungen und eine bekannt gewordene „Schlüpfer-Aktion“ gesprochen.