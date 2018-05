Einst hatte jeder Ort einen Bahnhof. Heute sind diese Verlassen und stehen oft zum Verkauf. So wie der von Genzien in der Altmark.

Genzien l Idyllisch gelegen ist der alte Bahnhof von Genzien bei Arendsee in der Altmark. Nur leider hält hier schon lange kein Zug mehr. Deshalb gehört das Gebäude zu den Immobilien, die bei der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG am 1. Juni in Leipzig und Dresden unter den Hammer kommen. 3000 Euro sind für den alten Bahnhof aufgerufen. Ein zweiter Bahnhof in Elsteraue bei Halle ist mit 2500 Euro etwas günstiger. Mit 3000 Euro wird das Gebot für einen Wasserturm starten, den Interessenten in der Lutherstadt Wittenberg kaufen können.

Bei den Auktionen kommen traditionell Grundstücke und Immobilien aus den drei mitteldeutschen Ländern unter den Hammer. 15.000 Euro lautet das Startgebot für eine ehemalige und unter Denkmalschutz stehende Kaffeerösterei in Altenburg (Thüringen). Das niedrigste Anfangsgebot liegt bei 200 Euro für ein Grundstück in Dresden, das höchste bei knapp 450.000 Euro für ein Mehrfamilienhaus in Altenburg. Die Summe der Mindestgebote liegt bei 3,4 Millionen Euro.