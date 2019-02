Das Planfeststellungsverfahren für den Weiterbau der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt ist abgeschlossen worden.

Magdeburg (dpa) l Die Planung für den Weiterbau der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt ist ein Stück vorangekommen. Am Freitag sei das Planfeststellungsverfahren für den nördlichsten Abschnitt von Seehausen bis zur Landesgrenze nach Brandenburg abgeschlossen worden, teilte das Verkehrsministerium mit. Anfang April werden die Pläne zwei Wochen öffentlich ausgelegt. Innerhalb eines Monats sind dann Klagen gegen den Beschluss zu dem rund neun Kilometer langen Teilstück beim Bundesverwaltungsgericht möglich.



Verkehrsminister Thomas Webel zeigte sich zuversichtlich, dass mit dem Bau bald begonnen werden könne. Viele Natur- und Umweltschutzmaßnahmen seien eingeplant worden, sagte der CDU-Politiker. Umweltschützer waren immer wieder gerichtlich gegen den Bau der Autobahn vorgegangen, die künftig bis zur Ostsee führen soll. Ende 2016 erzielten der Umweltverband BUND und das Land eine grundsätzliche Einigung.



Während die A14 in Mecklenburg-Vorpommern schon fertig ist, dürfte es bis zur Fertigstellung der Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt noch viele Jahre dauern. Bei mehreren Teilstücken rollen inzwischen die Bagger, fertig gebaut ist bislang aber nur ein kleines Stück nördlich von Magdeburg.