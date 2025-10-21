weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Seuche breitet sich aus: Vogelgrippe wütet: Wird Weihnachtsgans zur Mangelware?

Geflügelhalter in Sachsen-Anhalt sorgen sich vor einer Ausbreitung des gefährlichen Erregers.

Von Antonius Wollmann 21.10.2025, 17:22
Auch Gänse könne sich mit der Vogelgrippe infizieren. Foto: dpa

Magdeburg - Der Wirtschaftsverband „Eier und Geflügel Sachsen-Anhalt“ warnt davor, dass die Vogelgrippe durch direkte und indirekte Kontakte mit Wildvögeln auf Geflügelhaltungen überspringt. „Das Risiko ist groß“, teilt der Branchenverband mit. Die Betriebe hätten sich aber bestmöglich vorbereitet, um solch ein Szenario zu verhindern.