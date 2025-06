Am 15. Juni 2025 geht es bei der Volksstimme-Radpartie durch die Natur von Elbaue, Ohreniederung und Colbitz-Letzlinger Heide. Auch Kurzentschlossene können mifahren.

Ausflugstipp: Gemeinsam mit dem Fahrrad durch die Natur in um Magdeburg

Aktiv am Sonntag, 15.6.2025

Wie bei der 1. Radpartie vor zwei Jahren hoffen die Organisatoren der Volksstimme-Radpartie in und um Magdeburg auf gutes Wetter und gute Stimmung.

Magdeburg. - Zweiräder, Zuckerwatte und Zwischenstopps – diesen Sonntag, 15. Juni, wird Magdeburg zum Dreh- und Angelpunkt für alle, die das Fahrrad nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als Lebensgefühl begreifen. Die 2. Volksstimme Radpartie verspricht einen Tag voller Bewegung, Begegnung und bestens geölter Ketten. Zwischen Pferderennbahn und Schlossdomäne, Elbwiesen und Bastelstation entsteht ein Erlebnis, das Stadt, Land und Sattel vereint.

Auch interessant: Kommentar - warum sich die gemeinsame Radtour in und um Magdeburg loht

Die Startzeiten der Volksstimme-Radpartie

Das Konzept ist bewährt, die Details sind fein abgestimmt: Vier Touren unterschiedlicher Länge führen auf malerischen Rundkursen durch die Umgebung der Domstadt. Die längste Schleife, die Maxi-Tour über 71 Kilometer, startet gestaffelt ab 9 Uhr. Danach folgen die Fitness-Tour mit 44 Kilometern mit dem Start ab 10.15 Uhr, die Freizeit-Tour über 25 Kilometer ab 11 Uhr und schließlich die Familien-Tour mit kindgerechten neun Kilometern, die wahlweise am Vormittag oder Nachmittag in Angriff genommen werden kann – um 9.45 Uhr oder 14 Uhr.

Dank des gestaffelten Starts bleibt es auf der Strecke übersichtlich, das Tempo darf dem eigenen Takt folgen.

Auch interessant: Die erste Volksstimme-Radpartie fand im Jahr 2023 statt

Kurzfristig anmelden zu Radtour in und um Magdeburg

Auch Kurzentschlossene finden ihren Platz im Teilnehmerfeld: Eine Anmeldung ist am Veranstaltungstag ab 8 Uhr direkt an der Pferderennbahn im Herrenkrug möglich. Radpartie-Shirts gibt es ebenfalls vor Ort – solange der Vorrat reicht.

Nur bis 25. Mai konnten die Verpflegungspakete gebucht werden – wer sich also erst am Veranstaltungstag anmeldet, sollte sich also entsprechend selbst ausstatten.

Wo das Starterpaket abgeholt werden kann

Für alle, die ihr Starterpaket bereits im Voraus gebucht haben, lohnt sich der Abstecher zur Bahnhofstraße 17. Am Sitz der Magdeburger Volksstimme wartet das Paket mit Shirt, Startnummer, Infomaterial und gegebenenfalls einem Verpflegungsbon auf seine Abholung.

Möglich ist dies am 12. und 13.6., jeweils von 15 bis 18 Uhr, sowie am 14.6. von 10 bis 16 Uhr. Alternativ steht auch am Veranstaltungstag ab 8 Uhr alles bereit.

Lesen Sie auch: Coole Radtour am 15.6. - Volksstimme organisiert mit Start in Magdeburg große Radpartie.

Das Rahmenprogramm an der Magdeburger Galopprennbahn

Am Start- und Zielort sorgt ein buntes Rahmenprogramm für ausgelassene Stimmung. Auf der Bühne führen die Radio-SAW-Moderatoren Ted Stanetzky und Freddy Holzapfel durch den Tag, musikalisch begleitet vom hauseigenen DJ und der Band „Zweiunterhalter“.

Auch an die jüngeren Besucherinnen und Besucher ist gedacht: Bastelstände, Kinderschminken und eine Hüpfburg sorgen für leuchtende Augen jenseits der Lenkstange. Kulinarisch wird ebenfalls aufgetischt – von deftig bis süß, von sportlich bis gemütlich.

Die Teilnahmegebühr

Das Startgeld für Kinder bis zwölf Jahre, die mit dem eigenen Rad an einer der Touren teilnehmen, beträgt pauschal 7 Euro.

Alle anderen zahlen 10 Euro für die Familientour, 14 Euro für die Feizeittour, 15 Euro für die Fitness-Tour und 17 Euro für die Maxi-Tour.

Auch interessant: Als Gruppe stark: Teams für VS-Radpartie um Magdeburg gesucht

Die Touren der Magdeburger Volksstimme-Radpartie im Detail

Egal, ob entspannter Ausflug oder ambitionierte Herausforderung – jede Route hat ihren eigenen Charakter und Charme. Und gemeinsam ist allen der Start- und Zielort: die Galopprennbahn Magdeburg, die an diesem Tag zum Zentrum des regionalen Radsports, zum Treffpunkt für Familien und Freundeskreise, zum Festplatz und Verpflegungsstützpunkt wird.

Die 9-Kilometer-Familientour ist neu im Programm. Diese Route führt auf festen Wegen von der Galopprennbahn über den Elberadweg nach Biederitz und wieder zurück – mit rund einem Kilometer befestigtem Sand und 500 Metern Kopfsteinpflaster, aber ohne nennenswerte Steigungen. Eine Strecke, die kleinen Fahranfängern ebenso entgegenkommt wie Anhänger-Zubringern, Großeltern im gemütlichen Tempo oder neugierigen Laufradpiloten. Der Kurs vermittelt kindgerecht, wie viel Freude gemeinsames Radeln machen kann – ohne Druck, aber mit einem Hauch Abenteuer.

25-Kilometer-Feizeittour: Wer es eine Nummer größer mag, kann mit der 25-Kilometer-Freizeittour ins Grüne rollen. Start ist ebenfalls an der Galopprennbahn, dann geht es entlang der Elbe, vorbei am Petriförder, durch den Rotehornpark und weiter nach Cracau. Ziel ist der Pausenort Pechau, wo neben Erfrischungen auch die berühmten Slawenhäuser warten.

Die Strecke verläuft überwiegend flach, mit 1,5 Kilometern befestigtem Sandweg und nur 150 Metern Kopfsteinpflaster – ein Genuss für entspannte Freizeitfahrer, die unterwegs auch mal absteigen, schauen und staunen möchten. Nach der Mittagspause führt der Rückweg entlang der Ehle und vorbei am Elbauenpark zurück zur Galopprennbahn.

Auch interessant: Die Volksstimme hat eine Reihe von Radtouren für individuelle Ausflüge zusammengestellt

44-Kilometer-Fitnesstour: Etwas mehr Kondition erfordert die 44-Kilometer-Fitnesstour. Die Strecke führt von der Elbe über die beeindruckende Kanalbrücke bei Hohenwarthe. Glindenberg und das charmante Wolmirstedt laden zur Pause auf der Schlossdomäne – flankiert vom Stadtfest, das passenderweise genau am Veranstaltungstag für Musik, Markt und Museumsbesuche sorgt. Zurück geht es über Elbeu, erneut über die Kanalbrücke, dann weiter durch Gerwisch und Biederitz ins Ziel.

Mit sechs Kilometern Sand- und Schotterwegen, 500 Metern Kopfsteinpflaster und rund 100 Höhenmetern bietet diese Strecke eine gesunde Mischung aus sportlicher Herausforderung und landschaftlichem Genuss.

71-Kilometer-Maxitour: Wem das nicht reicht, der findet auf der 71-km-Maxitour die Königsetappe der Radpartie. Der Streckenverlauf ist identisch mit der Fitness-Tour – zumindest am Anfang. Nach dem Passieren von Hohenwarthe und Glindenberg geht es tiefer in die Region: über den Ohre-Elbe-Radweg Richtung Loitsche, vorbei am sagenumwobenen „Kalimanscharo“, weiter nach Schricke, wo die mächtige Prinzeneiche zum Innehalten einlädt. Über Colbitz und Mose nähert sich die Strecke Wolmirstedt – wo Stadtfest, Museum und Domänenhof auf neue Gäste warten. Zurück geht es gemeinsam mit den 44-Kilometer-Fahrern über bekannte Wege.

Lesen Sie auch: Radgruppe nur für Frauen: Warum Treffen mit Fremden in Magdeburg zum Trend werden

Insgesamt sind es 7 Kilometer befestigter Sand, 500 Meter Kopfsteinpflaster und 200 Höhenmeter – eine Tour, die sowohl sportlich als auch landschaftlich einiges bietet.