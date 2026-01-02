Die schwierige Situation von Unternehmen und am Job-Markt in Sachsen-Anhalt hält auch 2026 an. Aber es gibt Lichtblicke, sagt ein Experte.

Von Aufschwung keine Spur: Wirtschaft in Sachsen-Anhalt weiter mau

In Sachsen-Anhalt ist die konjunkturelle Lage eher mau.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Arbeitsagenturchef Markus Behrens sieht die schwierige wirtschaftliche Lage noch lange nicht überwunden. Speziell in der wichtigen Automobilzuliefererindustrie „befinden wir uns noch mittendrin“, sagt er der Volksstimme. Auch im Chemiesektor spüre man die Folgen des großen Transformationsprozesses.