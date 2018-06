Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitagmorgen in großen Teilen von Sachsen-Anhalt vor starkem Gewitter und Hagel gewarnt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat vor möglichen Blitzeinschlägen und Starkregen gewarnt, die Verkehrsbehinderungen verursachen können.

Jennifer Lorbeer ist seit 2016 Multimedia-Redakteurin und hat vorher bei der Volksstimme volontiert. Vor ihrer Zeit in Magdeburg studierte sie in Jena Germanistik und hat unter anderem bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. jennifer.lorbeer@volksstimme.de ›

Magdeburg/Halle/Stendal l Der Deutsche Wetterdienst hat seit Freitagmorgen etwa 6 Uhr in Teilen von Sachsen-Anhalt vor starkem Gewitter gewarnt. Neben dem Altmarktkreis Salzwedel und Kreis Stendal sind auch der Burgenlandkreis, Saalekreis, die Kreise Anhalt-Bitterfeld, Börde, Mansfeld-Südharz, Harz und der Salzlandkreis sowie die Städte Dessau-Roßlau, Magdeburg und Halle von dem Unwetter betroffen.

Laut Deutschem Wetterdienst kann es vom Morgen an bis zum frühen Abend etwa 16 Uhr zu starkem Platzregen kommen, der kurzzeitig für Verkehrsbehinderungen sorgt. Außerdem sei örtlich mit Blitzeinschlägen in Sachsen-Anhalt zu rechnen. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. In betroffenen Gebieten sei besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder ähnliche Gegenstände zu achten.

Ab den Mittagsstunden bestehe zusätzlich die Gefahr von lokalem Starkregen (bis zu 40 l/qm pro Stunde), Hagel (etwa 3 cm), Hagelansammlungen und Sturmböen bis zu 85 Stundenkilometer (Bft 9). Vereinzelt kann es in Sachsen-Anhalt durch langsame Verlagerung der Gewitter zu Regenmengen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter oder mehr in kurzer Zeit kommen. Erst in der Nacht zum Samstag soll das Unwetter abnehmen.

Videos Unwetter in Magdeburg

Hier geht es zum aktuellen Warnlagenbericht für Deutschland.