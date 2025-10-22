Prof. Bernhard Bogerts aus Magdeburg ist einer der bekanntesten Hirnforscher und Psychiater, der sich mit Ursachen von Gewalt auseinandersetzt. Was er zu den psychischen Hintergründen schwerster Gewaltverbrechen wie Anschlägen sagt.

Bewaffnete Polizisten bei einem angedrohten Amoklauf an einer Schule.

Magdeburg. - In wenigen Wochen beginnt der Prozess zum bisher schlimmsten Anschlag der Nachkriegsgeschichte in Sachsen-Anhalt. Einer, der sich wissenschaftlich über Jahrzehnte mit Gewalttätern beschäftigt hat, ist der Magdeburger Hirnforscher und Psychiater Prof. Bernhard Bogerts. Über die Hintergründe von Amoktaten sprachen mit ihm Matthias Fricke und Alexander Walter.