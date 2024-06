Unfallchirurgen behandeln fachübergreifend kriegsverletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten in den Traumazentren. Zu den Patienten gehört Infanterist Illja.

Wie Chirurgen kriegsverletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten in der Uniklinik Magdeburg helfen

Professor Felix Walcher, Direktor der Unfallchirurgie am Uniklinikum Magdeburg, untersucht den Oberschenkel des kriegsverletzten ukrainischen Soldaten Illja.

Magdeburg - Nachdem er das Röntgenbild studiert hat, schaut sich Professor Felix Walcher in einem Behandlungszimmer des Magdeburger Uniklinikums den Oberschenkel von Illja an. Hundertprozentig zufrieden ist der Direktor der Unfallchirurgie mit dem Fortgang der Genesung nicht. „Haben Sie jeden Tag vier Mal eine viertel Umdrehung geschraubt?“, fragt er den Ukrainer. Die Antwort: „Tak, tak!“ (ja, ja). Aber sein Gesichtsausdruck sagt etwas anderes. „Sie müssen jeden Tag an der Schraube drehen“, erklärt ihm der Arzt eindringlich, „sonst wird das nichts.“