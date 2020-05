Magdeburg (dpa/sa) - Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen in Sachsen-Anhalt steigt weiter langsam an. Bis zum Donnerstagmittag waren 1668 Fälle registriert und damit elf mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. 54 Menschen, bei denen zuvor der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden war, starben bislang. Von allen bislang bekannten Infizierten sind Schätzungen zufolge 1471 Menschen wieder genesen.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt zu Covid-19-Fällen