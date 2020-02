Staßfurt/Magdeburg (dpa/sa) - Während eines Streits hat ein 21 Jahre alter Mann in Staßfurt (Salzlandkreis) mit einem Messer auf einen 26-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Nach der Attacke am Freitagabend in einer Wohnung habe das Amtsgericht Aschersleben am Samstag Haftbefehl gegen den Täter erlassen, teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Er sei in ein Gefängnis gekommen. Das Opfer befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Deutschen gekommen war, war zunächst nicht bekannt. Er werde weiter ermittelt, hieß es.