Magdeburg (dpa/sa) - Schnee, Eis oder Glätte: Die Autobahn- und Straßenmeistereien in Sachsen-Anhalt sind für den bevorstehenden Winter gewappnet. In den Lagerhallen und Silos seien insgesamt rund 28 000 Tonnen Streusalz und etwa 1800 Tonnen Sole für den Winterdienst vorrätig, sagte ein Sprecher der Verkehrsministeriums in Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Wochen würden noch Schneezäune an Autobahnen sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen aufgestellt. Sie hätten laut Ministerium eine Gesamtlänge von rund 150 Kilometern.

Für den Einsatz auf schneebedeckten Straßen oder gegen Straßenglätte stehen demnach landesweit mehr als 330 Fahrzeuge und 765 Mitarbeiter bereit. Das Verkehrsministerium appellierte vor allem in extremen und langanhaltenden Winter-Perioden an das Verständnis der Autofahrer. Es könne nicht immer und überall gleichzeitig geräumt und gestreut werden, hieß es.

Im vergangenen Winter hatte der Winterdienst zwischen Arendsee und Zeitz eigenen Angaben zufolge auf den Autobahnen durchschnittlich 7,3 Tonnen Feuchtsalz je Kilometer und Richtung gestreut. Auf Bundesstraßen seien es 9,1 Tonnen und auf Landesstraßen 10,9 Tonnen je Straßenkilometer gewesen. Insgesamt wurden für Streumittel etwa 4,7 Millionen Euro ausgegeben. Das gesamte Straßennetz im Land ist knapp 11 000 Kilometer lang.