Sangerhausen (dpa/sa) - Eine 60-Jährige ist in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) von ihrem Balkon aus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Die Frau stieg am Donnerstagabend auf eine kleine Leiter und verlor vermutlich das Gleichgewicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend fiel sie über die Balkonbrüstung aus der zweiten Etage in die Tiefe. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.