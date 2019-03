Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Kunstvoll gestaltete Fenster sind neben Altar, Kanzel und Taufstein zentrale Bestandteile eines Kirchenraums. Über die moderne Gestaltung solcher Fenster durch zeitgenössische Künstler informiert von Samstag (17.00 Uhr) an die Ausstellung "Lichtung Leipzig" in Dessau-Roßlau. In der Orangerie der Anhaltischen Gemäldegalerie präsentieren sechs Leipziger Künstler ihre Glaskunstprojekte. Gezeigt werden Entwürfe und Probefenster.

Die Schau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt, des Anhaltischen Kunstvereins und der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Die Glaskunstprojekte in anhaltischen Dorfkirchen sind im Netzwerk "Lichtungen" verbunden. Die Schau wird bis zum 21. April gezeigt.

