Halle (dpa/sa) - Bahnreisende können sich künftig auf bestimmten Strecken in Sachsen-Anhalt als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen. Unter dem Motto "Zug der Hoffnung" plant der Verein für krebskranke Kinder Harz sowie das Bahnunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland halbjährliche Aktionen zu diesem Zweck, wie das Unternehmen am Freitag in Halle mitteilte. Mitglieder des Vereins würden die interessierten Fahrgäste zunächst über die Krebshilfe informieren und auf Wunsch einen Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen von ihnen nehmen, um sie zu registrieren.

Die erste Aktion sei am 2. Oktober auf der Strecke zwischen Halle und Wernigerode (Landkreis Harz) geplant, hieß es. Weitere sollen folgen. Das Ziel sei, mehr Freiwillige zu finden und somit die Chance auf eine Spende für Betroffene zu erhöhen.