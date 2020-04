Bernburg (dpa/sa) - Der Brand in einer Bernburger Autowerkstatt mit einem geschätzten Schaden von 200 000 Euro ist vermutlich von einer Küche ausgegangen. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Bernburg mit. Das Feuer habe sich von der Küche in die Nebenräume ausgebreitet. Eine Brandursachenermittlung stehe aber noch aus. Der Brandort sei zunächst beschlagnahmt worden. Am Mittwochabend hatte die Autowerkstatt in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand.

Pressemitteilung der Polizei