Magdeburg (dpa/sa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Montag mit Beschäftigten des Gesundheitsamts Harz telefonieren, um sich für die geleistete Arbeit in der Corona-Pandemie zu bedanken. Mit dem Telefonat wolle sie stellvertretend ihren Dank ausdrücken für alle Beschäftigten der Gesundheitsbehörden, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Bei dem Gespräch werden neben der Leiterin des Gesundheitsamts im Harz drei weitere Mitarbeiter sowie Landrat Martin Skiebe (CDU) dabei sein, wie eine Sprecherin des Landkreises sagte.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff hat seine Teilnahme angekündigt. Der CDU-Politiker war es auch, der Ende April das Dankeschön-Telefonat angekündigt und vermittelt hatte. Er habe spontan empfohlen, diesen Dank an das Gesundheitsamt im Harz zu richten. Die dortigen Beschäftigten mussten die schwierige Situation in der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt mit 800 Bewohnerinnen und Bewohnern managen. Dort war das neuartige Coronavirus ausgebrochen. Mehr als 120 Menschen steckten sich an. Bewohnerinnen und Bewohner mussten getestet und isoliert werden. Die Gemeinschaftsunterkunft stand bis Anfang Mai unter Quarantäne.