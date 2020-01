Warsleben (dpa/sa) - Runter kommt man immer noch, nur hoch nicht mehr: Am Sprungturm des Naturbads in Warsleben (Landkreis Börde) fehlte bei einer Routinekontrolle plötzlich die Leiter. Unbekannte müssen zwischen Ende November und Mitte Januar mit professionellem Gerät in das Schwimmbad eingebrochen sein, um die Leiter abzuflexen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der drei Meter hohe Sprungturm kann nun erstmal nicht mehr benutzt werden.